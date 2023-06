Desio | omicidio dopo una lite per un affitto non pagato | inquilino uccide padrone di casa

In provincia di Monza, a, un 48enne è stato ucciso in casa a coltellate da un 29 enne cubano , con precedenti, sottoposto a fermo per indiziato di delitto divolontario. Il presunto ...commenta A(Monza) una lite per un affitto in nero non pagato è finita in tragedia. Un uomo di 48 anni è ... con precedenti, sottoposto a fermo per indiziato di delitto divolontario. Il ......tragedia a, in provincia di Monza , dove un 48enne romeno è stato ucciso a coltellate da un 29enne cubano con precedenti penali che, adesso, si trova in stato di fermo con l'accusa di...

Omicidio di Desio, così è morto Adam Iulian: la lite per l'affitto, le coltellate alla nuca e i calci al cadavere IL GIORNO

Desio (Monza) – Sarebbe stato sotto effetto di droga, di prima mattina, il cubano di 29 anni fermato per l'omicidio di Adam Iulian, il romeno 48enne che lo ospitava, da alcune settimane, nella sua abi ...E' stato probabilmente il mancato pagamento dell'affitto a innescare il litigio culminato con l'omicidio del 49enne rumeno, trovato morto sul ballatoio di una casa di ringhiera in centro a Desio ...