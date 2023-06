Deriva autoritaria? Non distinguono dissenso e censura Meloni e la lezione alla sinistra

Non solo dice che c'è unase sulla Corte dei Conti proroghi le norme del governo Draghi. Sommessamente osservo che facciamo quello che ha fatto il precedente governo. Il problema è ...Non solo dice che c'è unase sulla Corte dei Conti proroghi le norme del governo Draghi . Sommessamente osservo che facciamo quello che ha fatto il precedente governo. Il problema ..."Il problema è che c'è una, o che qualcuno che viene da destra e non da sinistra non può fare le stesse cose e non ha gli stessi diritti che avevano loro Questo è un problema" Così la premier intervistata da ...

Corte dei Conti, Meloni: "Per la sinistra deriva autoritaria, proroghiamo norme di Draghi" Sky Tg24

Difesa e contrattacco. Giorgia Meloni interviene sulle polemiche innescate dalle scelte del governo nell’iter di conversione del decreto Pubblica amministrazione: da un lato rivendica le proprie mosse ...Le accuse della sinistra e di Elly Schlein, il reddito di cittadinanza, la destra di governo e la precarietà: sono solo alcuni dei temi trattati da ...