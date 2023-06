Delitto Giulia Tramontano | Mara Venier nella bufera | le parole che non doveva dire

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica scorsa, 4 giugno 2023, su Rai 1, si è parlato del caso di cronaca nera che tiene banco ormai da giorni. Da quando cioè si è scoperto che la 28enne futura mamma, scomparsa dieci giorni fa dalla sua casa di Senago (MI), è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Parlando della madre di quest’ultimo, che in un’intervista si è scusata in lacrime per aver cresciuto un “mostro” – così ha definito il figlio –se n’è uscita con una considerazione che ha sollevato non poche critiche. A Domenica In, leshock disulla madre di Alessandro Impagnagniello “Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino” ha detto...

Venerdì l'autopsia di Tramontano È stata fissata per venerdì prossimo l'autopsia di... Per domani invece è previsto l'accesso all'appartamento in cui è avvenuto il e al garage in ...

«La famiglia di Giulia Tramontano fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio ...Specialisti a caccia dell’arma del delitto nell’abitazione di via Novella. Rilievi anche nel box e nella cantina dove Impagnatiello avrebbe spostato il corpo tra la serata di domenica e martedì notte.