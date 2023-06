Delitto di Senago | il video che svela i movimenti dell' assassino di Giulia | eccolo mentre entra ed esce da casa

(Di lunedì 5 giugno 2023) Primaa confessione, del ritrovamento del cadavere, del fermo di Alessandro Impagnatiello le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano si sono concte anche su queste immagini. Le ha raccolte una telecamera disorveglianza di un vicino, che punta proprio sul cancello che porta al box del trentenne. Ha già ammazzato a coltellate la ventinovenneTramontano, al settimo mese di gravidanza. Ha già provato a bruciare il corpoa donna e lo ha trascinato giù per le scale condominiali, fino al box nell’interrato. È la sera di sabato 27 maggio. Ifilmano i suoifino alle 7 del mattino. Si vede il barmanre e uscire dicon alcuni sacchetti di plastica in ...

...gettandolo tra le sterpaglie nei pressi di alcuni box non molto lontano dalla loro abitazione a(Milano). Per domani invece è previsto l'accesso all'appartamento in cui è avvenuto ile ......dele davanti a una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Presenti i familiari della 29enne incinta al settimo mese uccisa dal compagno Nel comune disono ...... la 29enne donna al settimo mese di gravidanza uccisa a, nel Milanese, sabato 27 maggio dal ... Per domani 6 giugno invece è previsto l'accesso all'appartamento in cui è avvenuto ile al ...

Delitto di Senago: Giulia voleva cambiare casa, Impagnatiello rimane in carcere La7

Alessandro Impagnatiello - Aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva «che fine avesse fatto» la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non ...La telecamera di sorveglianza di una casa di via Novella a Senago riprende Alessandro Impagnatiello mentre esce dal garage e si allontana. L'orologio segna mezzanotte e 19 ...