Degrado nel verde pubblico di Roma | erba alta e serpenti nel parco di Spregamore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Situazioni dineldi, con una vicenda che oggi ci porta a parlare del quartiere di. Situato nel IX Municipio e poca distanza dalla zona di Casal Abbruciato e l’Ardeatina, oggi i residenti ci segnalano le devastanti condizioni in cui riversa il“Las Palmas”. L’area, che da oltre un anno non vede il passaggio dei servizi comunali per il decoro delle aree verdi, è situata lungo via Felitto.ai parchi di, il problema aUna residente ci parla della drammatica situazione vissuta dal“Las Palmas”, piccolo polmoneurbano situato lungo la via Ardeatina. Come ci spiega un residente del posto: “Qui da almeno ...