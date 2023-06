Decreto PA | su Corte Conti si infiamma scontro Governo – opposizioni

(Di lunedì 5 giugno 2023) Promette disi lopolitico ilPA che sbarca alla Camera articolare in scia agli emendamenti che limitano i controlli delladeisulle spese del PNRR. Ilperò vuole fare in fretta e, al momento, non è escluso un ricorso alla fiducia per archiviare le polemiche e poi tirare dritto verso l’approvazione del testo al Senato. Ma a Montecitorio. in particolare, Pd e M5s si preparano a dare battaglia. Soprattutto se verrà tagliata – come probabile – la discussione in Aula. Intanto, dopo le tensioni con la Commissione europea sui controlli delladei, a Palazzo Chigi è tempo di tregua.PA, siIl sottosegretario al Mef Federico Freni ...

