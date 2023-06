Print this article Font size - 16 + È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023, la Legge 26 maggio 2023, n. 56, di conversione con modificazioni del- legge 30 marzo 2023, n. 34, recante " Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle Imprese per l'acquisto di Energia elettrica e Gas naturale, nonché in materia di Salute e adempimenti ...... con l'allegato con i comuni interessati dalle misure di sostegno: si tratta dellegge 1 ... Nei territori colpiti c'è poi la sospensione del pagamento die avvisi per le utenze di acqua,...Grazie al DL 34/2023, c.d., la rottamazione - quater si estende anche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni. Dunque, anche i Comuni che non si sono rivolti all'Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate riscossione ...

“Decreto bollette”: il commento alle disposizioni di interesse per gli Enti Locali introdotte in sede di conversione Entilocali-online

Il Gse, "consapevole del forte disagio che stanno vivendo i cittadini e le imprese nelle zone colpite dall'emergenza maltempo", ha disposto, per i procedimenti amministrativi di propria ...Con il passaggio al libero mercato che si prospetta all’inizio dell’anno prossimo, molti utenti dovranno scegliere un nuovo fornitore e si ...