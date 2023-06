De Meo “Nel futuro Alpine elettriche che sappiano emozionare”

(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo sviluppando una gamma di vetture sportive da qui al 2030 ma; quando ero in Fiat avevo resuscitato la Abarth, in Audi abbiamo creato la serie RS e in Seat ho creato il brand Cupra. Sono operazioni che conosco e sono convinto che, grazie anche agli ottimi ingredienti presenti in, abbiamo del potenziale”. Così Luca De Meo, CEO Renault, nel suo intervento a “La politica del pallone” su Rai Gr Parlamento svela i programmi futuri di. “La verità è che alla fine non c’è una grande differenziazione tra una vettura e l’altra. L’esempio della 500 è buono perchè fa capire che l’automobile è bene rimanga un mondo di emozioni; la sfida disarà quella di rendere emotive le vetture”, conclude. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo ...

