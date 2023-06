De Luca | “A Sant’Arsenio il primo ospedale di comunità della Campania”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Apartirà ildiRegioneinsieme a quello di Roccadaspide. E’ un bel segnale che diamo anche in attuazione del Pnrr bloccato un po’ in tutta Italia. Questa diè oggi una struttura sanitaria molto bella. Era ridotta in discarica ed oggi possiamo essere soddisfatti per come è stata trasformata perciò abbiamo grande speranza per il futuro”. Lo ha detto il governatore campano Vincenzo Dein visita a, nel Salernitano, presso laTerapeutica “Terrafutura” del Centro per la Psicopatologia delle Addiction ubicato nell’edificio dell’exdi ...