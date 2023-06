De Laurentiis | 'Mancini al Napoli? Che stupidità! Almeno 20 candidature da tutta Europa'

Si è parlato in questi giorni di Robertocome possibile nome per la panchina del Napoli . Il nome del Mancio, in ottica De, fa venire in mente un aneddoto che vide proprio l'...Robertoè l'ultima idea del Napoli per la panchina. Ha commentato questa possibilità il presidente del Napoli, Aurelio De, intervenuto a Uno Mattina, ma restando vago sul futuro dell'..." Il ct della Nazionale italiana, Roberto, non ha ricevuto chiamate da Aurelio Deo da suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli" , la dichiarazione affidata all'...

La presentatrice di DAZN, Diletta Leotta, ha svelato quello che per lei è l'allenatore favorito per allenare il Napoli nella prossima stagione.Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore che dovrà proseguire il percorso iniziato da Spalletti e terminato con gli azzurri campioni ...