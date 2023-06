(Di lunedì 5 giugno 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il media day dell’, a cinque giorni dalla finale di Champions League contro ila Istanbul SERVE TUTTO ? Matteoha detto la sua su Istanbul: «Emozioni tante perché ci andiamo a giocare una partita importantissima. Ce la dobbiamo godere questa finale. Abbiamo superato un girone difficilissimo e penso che la partita dell’andata col Barcellona sia stata fondamentale per noi. Abbiamo preso consapevolezza.? Serve tutto, dalla gestione della pressione alla personalità. Loro sono forse la squadra migliore al mondo, a fare la. Servirà grande attenzione e concentrazione, sappiamo Haaland che giocatore è. Ma non sarà solo lui ...

...Lukaku apparso in forma smagliante e che scalpita per una maglia da titolare contro ilCity anche se sarà in ballottaggio con Edin Dzeko fino alla fine. Molto bene anche Matteoe ......chiamati all'ultimo sforzo stagionale con la finale di Champions League contro ilCity. ... dall'altra parte ottimo intervento da terra al limite dell'area disu Vlasic 44' assegnato ...Le probabili formazioni di Inter -City Inter : Onana;, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Deko Ballottaggi: Mkhitaryan 60% - ...

Darmian: «Manchester City Inter, i dettagli faranno la differenza» Inter-News.it

Il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato della finale che affronteranno sabato con il Manchester City e dell'avvicinamento alla sfida ...Le dichiarazioni del difensore italiano del West Ham sulla finale di Champions tra l'Inter e il Manchester City ...