Daniele Dal Moro e Oriana Dal Moro beccati insieme dopo la rottura | ecco dove | crisi rientrata?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 giugno 2023)giorni di liti furiose tramite Instagram e Twitter,DalMarzoli si sarebbero riavvicinati. O per lo meno questo sostiene l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che sul suo seguitissimo profilo ha rivelato che i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 7 stamattina erano nella stessa palestra a Milano. Un incontro che lascia ben sperare, dal momento che siacheda un paio di giorni sembrano aver deposto le armi e smesso di scrivere post al vetriolo l’uno contro l’altra.DalMarzolinella stessa palestra Per adesso nessuna ufficialità, dunque, ma c’è l’ipotesi sempre più concreta che sia tornato – o stia tornando ...