Dalle camicie a scacchi ai jeans strappati | le idee styling da rubare e reinterpretare

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il grunge style è tornato. Direttamente dagli Anni 90 conquista ancora una volta il pubblico dei giovanissimi così come quello delle sfilate. Questo modo di vestire controverso e volutamente sciatto di derivazione musicale viene ripreso e reso più contemporaneo. Pur mantenendo intatto il suo dna stilistico fatto di, abiti a sottoveste e maglioni oversize. L’influenza dello stile grunge continua a essere forte come lo è stata in passato. Grazie a band come Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden che da Seattle hanno portato il loro rock disincantato e pessimista nel mondo intero. La nascita del Seattle sound È all’inizio degli Anni 90 che la musica grunge raggiunge il successo mondiale. Il Seattle sound mette in luce il disagio interiore dei giovani dell’epoca. Esprimendo autocommiserazione, ...