Dal post Covid all' ambiente | la pneumologia del futuro al Congresso Aipo

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) - Quanto è importante la qualità dell'aria che respiriamo, la qualità del nostro sonno e degli spazi che abitiamo per la salute del nostro organismo? Come è cambiata ladopo il-19? Sono alcune delle domande a cui esperti provenienti da tutta Italia e dall'estero cercheranno di rispondere in occasione del XXIVnazionale dellaitaliana che si terrà a Bari, alla Fiera del Levante, dal 9 all'11 giugno. Un'occasione per fare il punto sulle malattie dell'apparato respiratorio e sulle novità più rilevanti che riguardano i trattamenti disponibili. Circa 2000 specialisti - si legge in una nota - si confronteranno su patologie che presentano un alto tasso di crescita dal punto di demografico ed epidemiologico, con un grande impatto emotivo e una ricaduta altrettanto ...