Crosetto | “L’Ue sbaglia molto sull’Africa | si convinca che il Piano Mattei va portato avanti insieme”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Chi vede male le Forze Armate non sa che uno dei loro compiti è difendere le istituzioni e la democrazia. Ciò detto, vorrei tranquillizzare Murgia, Saviano e quanti hanno finto di vedere espressioni di “fascismo” durante la parata del 2 giugno, che è stata un grande successo e ha suscitato l’entusiasmo popolare». Il ministro della Difesa, Guido, torna sulle polemiche di questi giorni liquidandole rapidamente e ricordando anche che «chi polemizza con le nostre Forze speciali ignora il lavoro prezioso e coraggioso che fanno lontano dai riflettori, come nel caso dell’esfiltrazione dei nostri connazionali dal Sudan». Per il resto, in una lunga intervista su Libero, preferisce concentrarsi sui temi di sostanza, offrendo una visione a tuttotondo non solo del ruolo delle forze armate, ma anche dell’impegno politico e diplomatico italiano negli scenari ...