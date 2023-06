Cristina Chiabotto star al GialappaShow I fan | ' Quando torni in televisione?'

"Per fortuna stasera abbiamo lei,detta anche "Barbie doppie punte". Ma non basta, per meritarvi questa rete dovete studiare: questa settimana riguardate tutte le puntate di ...La nuova puntata di GialappaShow è stata un successo e Mago Forest era entusiasta di accogliere come presentatrice della serata, Miss Italia 2004 e showgirl. Lo show è arrivato alla terza puntata con la conduzione fissa del Mago Forest , mentre la presenza femminile è cambiata ogni serata. Nella prima ...Un ritorno gradito quello dia TV8, considerato come mancava dalla televisione addirittura dal 2020. Nell'operazione nostalgia messa in piedi dal programma, non poteva mancare all'appello la sua persona, ...

GialappaShow, le pagelle: Chiabotto col botto (voto 8), Ornano arranca (voto 5) Corriere della Sera

La nuova puntata di GialappaShow è stata un successo e Mago Forest era entusiasta di accogliere come presentatrice della serata Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004 e ...La terza puntata certifica la qualità dello show messo in piedi dalla Gialappa’s Band di fianco al Bar Baratro. Pantani è un Barbieri che s’infratta, mentre Ornano arranca. Finalmente c’è anche una co ...