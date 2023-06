Criscitiello | «Inter | alla stagione do 9! Strategia perfetta di Inzaghi»

(Di lunedì 5 giugno 2023)dà un voto positivodell’, che ha deciso di rinunciare allo Scudetto per concentrarsi tanto sulle coppe. Orasi gioca la finale di Champions League PAGELLA ? Michele, su Sportitalia.com, ha dato un suo giudiziodell’: «Voto 9. Ma qui stiamo giudicando il campionato, quindi, il voto si abbassa di tanto. In campionato la squadra poteva e doveva fare di più ma ha fatto benea concentrarsi sulle coppe una volta capito che quest’anno potevi anche giocare con Ronaldo e Recoba ma il Napoli non lo fermavi mai. Ottima gestione del tecnico anche se poi diventava difficile spiegare al popolino così tante ...

E' un pagellone delle squadre di A l'editoriale di Micheleper Sportitalia.com. Questi i voti alle big (anche 8 a Lazio e Monza, 7 al Lecce e 6,5 all'Atalanta)VOTO 6,5 Voto 9 alla stagione. Ma qui stiamo giudicando il campionato, quindi, ...Secondo l'emittente diretta da Michele, Gerry Cardinale starebbe pensando ad Antonio ...è stato ancora emesso (a parte in Coppa Italia dove il Milan è fuori e in Supercoppa dove l'ha ...Tra i tanti temi affrontati da Michelenel suo editoriale per Tmw c'è un paragrafo dedicato all'e in particolare a Simone Inzaghi. Questi i passaggi principali

I voti di Criscitiello: 6 al Milan, 6,5 all'Inter e 4,5 alla Juve | Top News Sportevai.it

Spalletti è un grande allenatore che quando non vede i fantasmi in giro per casa non ha mezzo rivale nel suo mestiere.Secondo Criscitiello la Juventus avrebbe un lasso di tempo piuttosto breve per ingaggiare il ds del Napoli Giuntoli ...