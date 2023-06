Coup de Chance | trailer e la data d' uscita del 50esimo film di Woody Allen

(Di lunedì 5 giugno 2023) Iltorna un po' a quelli che erano i toni di Match Point ed è girato interamente in lingua francese. Metropolitans ha diffuso in streaming ilufficiale dide, ilscritto e diretto da, che torna alla regia a tre anni da Rifkin's Festival. Descritto come un thriller romantico contemporaneo, a giudicare dalle prime immagini il regista sembra tornato ai toni di Match Point, anche se l'ironia è qui maggiormente marcata rispetto aldel 2005. La pellicola è stata girata in Francia interamente in lingua francese. "deè una storia legata a romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in ...

Woody Allen dévoile aujourd'hui la bande-annonce de son 50ème long-métrage, "Coup de chance". Lou de Laâge, Niels Schneider, Melvil Poupaud et Valérie Lemercier sont au casting.