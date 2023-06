Costiera Amalfitana | turista 25enne in coma | salvato dai soccorsi

Leggi su zon

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un giovanestraniero, di 25 anni e di nazionalità messicana, è statograzie all'attenta assistenza dei professionisti sanitari presso il Pronto Soccorso del Costa d'Amalfi a Castiglione. Secondo quanto riportato dal sito web quotidiano.it, il ragazzo era stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, da Positano, dove si trovava in vacanza. Il medico rianimatore è riuscito a stabilizzarlo mediante l'uso di terapia farmacologica, che ha sortito gli effetti sperati in breve tempo. Il giovane è tornato in uno stato di coscienza e ha potuto comunicare con i medici. Per precauzione, è stato successivamente trasferito all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove rimarrà sotto osservazione medica.