Così il governo diventa Giannini | ossessione-fascista | la frase vergognosa

(Di lunedì 5 giugno 2023) Massimoè intervenuto a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, per commentare gli ultimi sviluppi legati al Pnrr. “Siamo sempre stati lenti nell'attuare le opere pubbliche, d'altronde siamo qui a parlare da 50 anni del ponte sullo stretto…”, ha esordito il direttore de La Stampa, secondo cui però è un altro l'aspetto più interessante di questa vicenda: “È il metodo”. “Bisognerebbe avere rispetto di tutti gli organi di garanzia - ha sottolineato - dei potei terzi dello Stato, di quelli neutri che non hanno alcun interesse specifico nel rompere le scatole ma che esercitano banalmente la funzione di controllo e di bilanciamento dei poteri che è prevista dalla Costituzione. Tutto questo al potere politico dà sempre fastidio. In questa fase, a partire dal caso della Corte dei Conti, vedo una democrazia che inizia a prendere una ...

... quando sei a capo del, è la previsione più accurata che puoi fare e per me che lavoro in ...la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sui rapporti con il presidente francese ...... non assumendomi le responsabilità che ho da capo die domani mi ritrovassi una guerra più ... non essere la politica che in base all'ultimo sondaggio cambia posizione su una dinamica...Con questo combinato disposto ilMeloni segue la strada del modello Orban, che ha annullato gli organi di controllo dell'operato del suo"., in una nota, Angelo Bonelli, co - ...