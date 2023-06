Un'altra mossa che ilavrebbe potuto valutare e gestire con maggiore accortezza e che certamente non permetterà a Guarascio di guadagnare consenso nei riguardi di una tifoseria che lo ha da ...... s'era limitato a sottolineare, con la suaironia, che 'se proprio ci si deve prendere a ...farsi furbi nelle contestazioni' e quanto visto nei minuti di recupero della partita contro il......sorriso " ha detto il tecnico Fabio Grosso prima di partire per l'Umbria - Ma anche con la... Per quanto riguarda i playout coinvolte per il secondo posto anchee Cittadella.

Cosenza, è la solita storia: Viali e Gemmi lontani dalla conferma Gazzetta del Sud

Anche se il presidente si era esposto su allenatore e ds. Con il raggiungimento dell’obiettivo è scattato in automatico il rinnovo di contratto del terzino Rispoli ...Il tecnico Viali chiede garanzie tecniche per restare. Il rischio è quello di disperdere un'altra volta l'entusiasmo (ri)creatosi in città ...