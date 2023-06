“Cosa voleva fare dopo averla uccisa” Giulia Tramontano | rivelazioni dall’amante di Impagnatiello

...'che fine avesse fatto' la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non sapeva 'di che... Non sapeva se' si sarebbe 'recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente nonpiù vedere ......'che fine avesse fatto' la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non sapeva 'di che... Non sapeva se' si sarebbe 'recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente nonpiù vedere ...che non accadeva da quando tempo fa ad Amici De Martino, che era fidanzato con Emma, decise di lasciarla per Belen Rodriguez. Emma Marrone cade, e lì vicino Belen... Clamoroso alle Iene: occhio ...

Delitto di Senago: Impagnatiello scriveva a Giulia Tramontano, già morta da 4 giorni: «Tata batti un colpo, falla finita con questa storia» Vanity Fair Italia

L'Isola Dei Famosi sta entrando nel vivo del gioco e le tensioni sono all'ordine del giorno. La fame si fa sentire e la convivenza con i naufraghi diventa complicata.Ospite di Da noi...A ruota libera, Milly Carlucci ha rivelato di non aver ancora confermato la giuria di Ballando con le Stelle, smentendo Selvaggia Lucarelli.