(Di lunedì 5 giugno 2023) La stagione 2022-2023, già di sé con pochi sorrisi per Tammy, si chiude nella maniera peggiore. L’attaccante inglese che per lunghi tratti dell’annata non ha certamente brillato a livello realizzativo, si è procurato un brutto infortunio, proprio nel corso dell’ultimo incontro della Serie A. Roma-Spezia 2-1. Un successo che ha garantito ai giallorossi la qualificazione alla prossima Europa League ma che, al londinese, ha imposto un prezzo davvero elevato. Il classe 1997, infatti, ha riportato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un grave infortunio che si è procurato in uno scontro con Ampadu nei 16 minuti di gioco dal suo ingresso in campo. Una beffa sotto ogni punto di vista per l’ex-Chelsea. Idi, gioco forza, non saranno brevi. Si parla, al momento, di ...

Leggi Anche È ufficiale: Karim Benzema lascia il Real Madrid a fine stagioneprevede il regolamento - Il campionato più lungo di sempre, iniziato prima di Ferragosto e concluso a giugno per via ...... procurato aborto e occultamento di cadavere, aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva 'che fine avesse' la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non sapeva 'di che...Krunic da troppi disprezzato haottimo campionato. Ha piede grezzo ma intercetta e spesso la ... Unami ha dato grande piacere nella scialba partita con Il Verona, conclusa dallo stesso con ...

Cosa si è fatto Abraham Entità dell'infortunio e tempi di recupero OA Sport

Ieri, allo Stadio Maradona, Emma Marrone si è esibita per la festa del terzo scudetto del Napoli. A presentare lo show il suo storico ex, Stefano De Martino. Vediamo insieme cosa è successo!La stagione 2022-2023, già di sé con pochi sorrisi per Tammy Abraham, si chiude nella maniera peggiore. L'attaccante inglese che, per lunghi tratti dell'annata non ha certamente brillato a livello rea ...