“Cosa è successo tra me e Stefano” Festa Napoli | Emma Marrone decide di rompere il silenzio

(Di lunedì 5 giugno 2023)De Martino,tra i due? Nella giornata dei festeggiamenti per il terzo scudetto delsu Rai2 è andato in onda, ieri domenica 4 giugno, uno speciale condotto dall’ex ballerino di Amici. Con grande sorpresa tra gli ospiti c’è stata anche la cantante con la qualeha avuto una relazione. In seguito De Martino ha conosciuto Belen Rodriguez e dunque la storia conè naufragata. C’era grande curiosità di vederesarebbe accaduto tra, che tra l’altro ha da poco perso l’amato papà, eDe Martino. Uno sguardo, una parola, magari un abbraccio o un bacio. Ma molti sono rimasti delusi. Lo show celebrato allo stadio ...

Alessandro Gassmann dopo aver passeggiato per le vie del centro di Roma non ha potuto fare a meno di constatarne il degrado e lo ha condiviso con i suoi follower su Twitter, scatenando, però, una ...Il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi, non ha avuto" poi l'alto ufficiale ha ... E,più importante, una totale ignoranza delle informazioni. Dopotutto, ciò che non è stato mostrato ...Comportamento Perché parliamo da soli È il nostro cervello che pensa ad alta voce Come èUnaè certa: perché una lingua si sviluppi sono necessari due presupposti: quello biologico (...

Cosa è successo al Roland Garros: squalifica e lacrime nel doppio femminile OA Sport

Mentre le voci di una crisi tra Stefano De Martino e Belen si spengono grazie a un selfie, si infiamma la discussione sul gesto di Emma a Napoli nei confronti dell'ex ...I giocatori dell'Inter preparano la finale di Champions League e hanno parlato al Media Day. Obiettivo comune: "Realizzare un sogno" ...