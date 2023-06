Corte dei Conti ribadisce la contrarietà ad emendamenti P.a

Ladi appello di Milano ha diminuito a 9 anni la condanna per Antonio Di Fazio, l'imprenditore ... Continuazionereati Le giudici di secondo grado hanno riconosciuto diversamente dalla gup ...L'Associazionemagistrati dellaconti "ribadisce la netta contrarietà alle due norme che sottraggono al controllo concomitante dellaconti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prorogano l'...Ogni iniziativa per legalita' e autonomia . L'AssociazioneMagistrati dellaConti, riunita in assemblea straordinaria, "prende atto che sono in corso di approvazione in Parlamento gli emendamenti" al decreto legge Pa sui quali ribadisce "netta contrarieta'". Le due ...

Controlli della Corte dei Conti sul Pnrr, il governo ha posto la fiducia alla Camera RaiNews

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Nel difficile cammino dell’identità europea oggi la Corte di giustizia dell’Unione ha stabilito un punto fermo. Condannando la Polonia per la sua riforma della giustizia ha ...Sebastian Kaleta, vice ministro della giustizia polacco, ha definito il verdetto una "farsa": scontro tra Bruxelles e Varsavia sulla riforma della giustizia polacca ...