Corriere dello Sport – Lazio-Marcos Leonardo | in Brasile spingono forte

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-05 12:00:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: ROMA – Dentro, fuoriAntonio. Sembra un gioco di parole, ma potrebbe trasformarsi in una delle strategie di mercato dellain vista della prossima stagione. Sono ruoli differenti, nonché operazioni distinte e separate, ma legate dall’assonanza del nome, dalla nazionalità e dal volo transatlantico (seppur con rotte inverse) che sarebbe necessario per concretizzare le due trattative. La prima è stata rilanciata negli ultimi giorni dei media brasiliani, che parlano di un’offerta presentata formalmente dal club di Lotito per il gioiellino del Santos, che ha da poco concluso la sua esperienza nei Mondiali Under 20 in corso in Argentina. L’avventura in nazionale La ...