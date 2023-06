Correa | «Sto bene! Col Benfica bel ricordo Un momento chiave…»

(Di lunedì 5 giugno 2023)su Inter TV ha aggiornato riguardo la sua condizione fisica dopo l’infortunio, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. STATO DI FORMA – Joaquinha parlato così della partita contro gli inglesi e della sua condizione fisica: «Sto bene, oggi iniziamo con qualche lavoro più intenso sul campo. È stata sfortuna, però adesso sono concentrato per arrivare nel migliore dei modi alla partita. Contro il Barcellona la partita di svolta? È stata una partita sofferta, non stavamo molto bene. È uscita quella rabbia che dovevamo avere, è stata una partita importante per la consapevolezza. Ilpiù bello è la partita contro il, ma anche quella contro il Porto. La gente ci ha accompagnato. Adesso siamo pronti per questa sfida». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City commentando le proprie condizioni: 'Oggi sto bene, iniziamo con un lavoro più intenso sul campo.'

