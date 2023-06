Corea del Sud | Kim non convocato | farà l’addestramento militare obbligatorio

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) In vista dei prossimi impegni, ladel Sud dovrà fare a meno di Kim Min-jae. Il difensore del Napoli non è stato infattidal ct poiché è atteso dalnel suo paese. Ciò vuol dire che Kim salterà le amichevoli contro Perù ed El Salvador, in programma rispettivamente il 16 e il 20 giugno. Un’altra notizia che non è passata inosservata riguarda invece Son Jun-ho, calciatore dello Shandong Taishan.da Jurgen Klinsmann, si trova attualmente agli arresti in Cina per ‘corruzione‘. Come riporta l’ANSA, fonti cinesi sostengono che il giocatore sia accusato di aver “accettato tangenti da parte di dipendenti non statali”. Due emissari della Federcalciona si sono anche recati nel Paese, tornando però a mani vuote. ...