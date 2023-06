Cordaz idolo nerazzurro a 40 anni | la parata su Sanabria è da applausi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Al 71' di Torino - Inter, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo al posto di Handanovic,si supera con una supersu un tiro da ...

Al 71' di Torino - Inter, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo al posto di Handanovic,si supera con una super parata su un tiro da ...Lautaro Martinez 8 - L'incontrastato della curva e assatanato su ogni pallone. Inventa per ... A disposizione: Handanovic,, Bellanova, Stankovic, Curatolo, Akinsanmiro. Allenatore: ...Al 71' di Torino - Inter, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo al posto di Handanovic,si supera con una super parata su un tiro da ...

Inter, col Torino Cordaz veste i panni dell'eroe: Brozovic illumina la strada per Istanbul Virgilio Sport

Le reazioni social all'ultima partita di campionato dell'Inter, vittoriosa in casa del Torino. Dal gol di Brozovic alla sorpresa Cordaz, i commenti web ...