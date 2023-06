Coppie d’estate | le scarpe da abbinare gli abiti lunghi 2023

Leggi su amica

(Di lunedì 5 giugno 2023) Basta un abito lungo per ottenere il look dell’Estate. Le passerelle di stagione hanno premiato questo design trasversale come must-have assoluto, da reinterpretare e indossare nei prossimi mesi secondo il proprio stile. Con modelli che spaziano dal giorno alla sera, alternando dettagli classici ad altri più sportivi o accattivati, sono la scelta smart per ottenere un immagine curata e al passo con le tendenze in pochi minuti. L’unico dilemma? Chemettere sotto un vestito lungo. Nessun timore, le it-girl più navigate hanno sperimentato ogni combinazione, decretando in questi cinque design le soluzioni più glamour e chic. Con sandali flat minimal Andare sul classico è sempre una scelta di stile che ripaga in termini di eleganza e coolness. Nulla di troppo arzigogolato: sandali bassi dalla silhouette minimal, come quelli tanto di tendenza per ...