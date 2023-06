Continental lancia l’app mobile TireTech per le flotte

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –la nuova appa supporto degli operatori di, dei rivenditori e dei tecnici dell’assistenza per massimizzare la sicurezza e l’efficienza dei propri pneumatici per veicoli commerciali ed agricoli. Questa innovativa piattaforma fornisce un accesso rapido e semplice alle informazioni aggiornate sull’intera gamma di pneumatici e servizi. Disponibile in più lingue, è scaricabile gratuitamente su iOS e Android e facilmente configurabile per soddisfare le esigenze di ogni singolo utente.Molte le funzionalità offerte da, tra cui il Pressure-Load Calculator, calcolatore di pressione-carico integrato, che aiuta gli utenti a individuare la pressione più adatta per ogni ...