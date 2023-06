Consulta | la Corte | ' legge radicalmente oscura incompatibile con Costituzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Leggi “irrimediabilmente oscure”, che determinano una “intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta”, sono in contrasto con il principio di ragionevolezza fondato sull'art. 3 della. Lo ha affermato lacostituzionale nella sentenza n. 110, pubblicata oggi (redattore Francesco Viganò), con cui, in accoglimento del ricorso del Governo, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una disposizione in materia edilizia contenuta in unadella Regione Molise. La norma in questione stabiliva l'ammissibilità di non meglio precisati “interventi” all'interno di “fasce di rispetto” contenute nelle “aree di piano”, senza precisare a quali piani facesse riferimento. L'ammissibilità di tali interventi, d'altra parte, era prevista “previa V.a. per il tematismo che ha prodotto la ...