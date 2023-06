Consorzio Vini Alto Adige | Andreas Kofler confermato presidente

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bolzano, 5 giu. (Labitalia) - Fondato nel 2007 quale organizzazione in grado di raggruppare tutte le principali associazioni e istituzioni del settore viticoloatesino, ilrappresenta oggi il centro di competenza di riferimento in materia di vino e gestisce il marchio, oltre a farsi carico di un'ampia gamma di servizi per i suoi associati.della Cantina Kurtatsch, ha diretto l'attività delnelle vesti digià negli ultimi anni; al suo fianco, quale vice, Martin Foradori della Tenuta Hofstätter di Termeno. Il consiglio di ...

... accompagnati da degustazioni die prodotti locali, nelle ville e nelle fattorie delChianti Rufina. La quarta edizione vede come sempre la direzione artistica del Maestro Franco ...Questo è "Tra il Mare e le Stelle", evento one night organizzato dall'associazione "Event ual Mente" in collaborazione con ilpiceni e il Comune di San Benedetto in scena lungo il molo ...... cultura, natura ed enogastronomia grazie alla collaborazione dell'Associazione Stradae Sapori dei colli di Forlì e di Cesena, AIS Romagna,di Romagna, Associazione Vignaioli di ...

Andreas Kofler confermato presidente del Consorzio Vini Alto Adige WineMag.it

Bolzano, 5 giu. (Labitalia) – Fondato nel 2007 quale organizzazione in grado di raggruppare tutte le principali associazioni e istituzioni del settore vitivinicolo altoatesino, il Consorzio Vini Alto ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...