Congresso dei Testimoni di Geova 2023 | “Siate Pazienti” il tema principale

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 giugno 2023)deidi: la pazienza è la virtù dei forti. Questo è un proverbio di origini molto antiche, usato in ogni parte del mondo: tutte le culture, infatti, interpretano in maniera simile la forza e la pazienza. Nella cultura cristiana la pazienza è una virtù particolarmente importante. Ma in un’epoca come la