Confindustria Brescia | incontro tra il presidente e il ministro delle Imprese

(Di lunedì 5 giugno 2023)a Roma tra ilFranco Gussalli Beretta e ile del Made in Italy Adolfo Urso La delegazione di, composta dalFranco Gussalli Beretta e dal direttore generale Filippo Schittone, è stata ricevuta oggi nella sede del Ministero, in via Molise a Roma. Al centro un confronto sulle principali tematiche che interessano il “Made in” – a partire dal futuro della componentistica e dell’Automotive – e sulle progettualità in corso, ma anche la necessità di un intervento sulla normativa riguardante i termini di approvvigionamentomaterie prime critiche. Ildi ...

... più a macchia di leopardo al nord (con alcune province avanguardia, come quella di), in ... e che noi però possiamo ascoltare: da più parti, anche le più insospettabili " come" ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... A nome mio personale e dei colleghi diLecce , rivolgo al caro Piernicola i più vivi ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... A nome mio personale e dei colleghi diLecce , rivolgo al caro Piernicola i più vivi ...

Una fabbrica del futuro per Bergamo e Brescia Il Sole 24 ORE

Confindustria Brescia e ben 39 aziende che hanno scelto una loro fotografia per raccontare le eccellenze dei nostri territori. Tema arricchito grazie a Fondazione Musil e Cooperativa Coclea che hanno ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...