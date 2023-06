Condannata per morte figli | mutazione genetica la assolve dopo 20 anni

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il caso in Australia: "ragionevoli dubbi" sulla sua colpevolezza Una donnaper aver ucciso i suoi 4 bambini è stata graziataaver scontato 20in carcere in Australia, in quello che sembra essere uno dei più gravi errori giudiziari del Paese. Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di Kathleen Folbigg, considerata “la peggiore serial killer d’Australia”, sulla base dei risultati preliminari di un’inchiesta che ha riscontrato “ragionevoli dubbi” sulla sua colpevolezza per tutte e quattro le morti. La revisione del caso arrivache la ricerca scientifica ha evidenziato una possibileche causa aritmie letali. Folbigg, 55, è statanel 2003 per la ...

