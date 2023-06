Concessioni Demaniali | Confindustria Nautica al tavolo tecnico

(Di lunedì 5 giugno 2023) Prende il via la discussione sulle, con ilche è stato convocato a Palazzo Chigi per il 9 giugno cui prenderà parte anche(come riportato da Ansa), che con la sua associata Assomarinas e in coordinamento con Assonat-Confcommercio ha costituito un coordinamento in rappresentanza delle strutture dellada diporto. L’associazione aveva già lanciato un appello al Presidente Meloni lo scorso febbraio, chiedendo di regolare lecon norme ad hoc e ora.va aldi Palazzo Chigi “Ringrazio il premier Giorgia Meloni per averci coinvolti nella definizione ...

La Regione fa sapere che ai 300 mila euro che entrano dalle 35ai titolari di stabilimenti balneari si aggiungono altre 500che intorno ai 5 laghi sono state ...Sono 1100 gli stabilimenti balneari in Liguria (dati Regione Liguria) e valgono un terzo del totale dellemarittime della regione (altre 85sono destinate a spiagge libere attrezzate). Con una media di due stabilimenti per chilometro, la Liguria è la regione con la ...... per esempio nel rilascio dellemarittime. L'associazione guarda, dunque, alla crescita economica degli allevamenti ittici attraverso una progressiva semplificazione dell'...

Rinviate di un anno le gare per assegnare le concessioni demaniali marittime. Il primo gennaio 2023, infatti, sarebbero dovute partire le gare per la gestione delle concessioni demaniali non solo mari ...