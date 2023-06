Comunicato SSC Napoli | Per Gaetano frattura del quinto metatarso del piede sinistro

Ultime notizieNapoli - De Laurentiis ci lavora da più di un mese, arrivano novità riguardo la festa scudetto ... Arriva ilufficiale intanto della Lega Serie A : CalcioNapoli24.it è stato ...Dal 2015 Big Party è anche partner ufficiale dellaNapoli. Festa scudetto del Napoli, il ... Stando a quantoda De Laurentiis ci saranno anche tanti attori. Il grande evento sarà ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli Napoli - Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle ore 18.30 (non alle 19.00 quindi). E' quantodalla Lega Serie A, che ha diramato gli orari e le date dell'ultima giornata di campionato. Attesa ora tra i tifosi per il via libera, fissato alle ore 15,00, alla vendita dei tagliandi per ...

Napoli-Sampdoria, i tornelli apriranno alle ore 15.30. Non sarà ... SSC Napoli

La SSC Napoli, tramite il sito ufficiale, ha comunicato gli aggiornamenti sulle sue condizioni: "Gianluca Gaetano, uscito per infortunio nel finale di Napoli-Sampdoria, si è sottoposto oggi a esami ...De Laurentiis ci lavora da più di un mese, arrivano novità riguardo la festa scudetto che partirà dopo il fischio finale di Napoli-Sampdoria: prima la premiazione con coppa e medaglie. Arriva il comun ...