Cominciamo da qui Omicidio di Senago | dai vertici Rai una bordata contro Mara Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023)è finita al centro delle polemiche per un commento che si è lasciata scappare sul caso di Giulia Tramontano, uccisa ada Alessandro Impagnatiello. La 29enne era al settimo mese di gravidanza, aspettava un bambino dall'uomo che ha posto fine alla sua vita. “Sì, signora, suo figlio è un mostro”, ha dichiarato lanel corso dell'ultima puntata di Domenica In, riferendosi alla madre di Impagniatiello. In seguito la conduttrice di Rai1ha fatto ammenda: "Sta affrontando un dolore enorme: mi ha devastato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano”. Ad alimentarle ci ha però pensato Riccardo Laganà, consigliere d'amministrazione della Rai. “Questo accade - ha dichiarato in riferimento alle parole della ...