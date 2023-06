Come funziona l’accollo dei debiti tributari

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’art. 8, comma 2, della l. 27.7.2000, n. 212, afferma che “è ammessodel debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.Ai sensi dell’art. 1273 c.c., se il debitore e un terzo convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione che è stata convenuta a suo favore. L’adesione del creditore comporta la liberazione del debitore originario ma soltanto se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore. Tuttavia, qualora non vi sia la liberazione, il debitore rimane obbligato in solido con il terzo, il quale è obbligato nei confronti del creditore che ha aderito all’operazione entro i limiti che ha assunto con il debito, ferma la possibilità di opporre al creditore le ...

è normale che sia, solo una minima parte dei clienti contattati facevano un contratto e ... Chiaramente l'offertabene se non è passato molto tempo da quando il cliente ha cambiato ...leggi anche Chi prende la Naspi deve firmare il GOL: cos'è,e cosa cambia per i disoccupati Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Naspi insegnanti 2023: chi può richiederla e ...... per Sanremocosì'. Che rapporti ha con la politica 'Non ho rapporti. Mi infastidisce quando dicono che faccio un Sanremo politico perché non è così. Sonoun attaccante con la carriera ...

Moneyball: come funziona l'algoritmo che prenderà il posto di Paolo Maldini sul mercato del Milan Open

Crazyrun una delle gare più pazze e divertenti al mondo con auto speciali, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi. Regolamento, l'edizione 2023 ...Quale scegliere, come funziona e dove acquistarlo. Ci sono prodotti che permettono di lavare l’auto senza acqua. A tal proposito Mafra ha sviluppato il nuovo prodotto Waterless Lava & Lucida senza ...