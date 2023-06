Club Med | i valori di ieri e le tendenze di oggi | «Vacanze senza pensieri»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Se il 2022 ha riacceso la voglia di viaggiare con dati più che incoraggianti, il 2023 si candida a diventare l’anno del completo rilancio. E dello sguardo sempre più volto al futuro. Alla vigilia della stagione estiva 2023, incontriamo Rabeea Ansari, Managing Director Southern Europe & Emerging Markets diMed per tracciare il quadro presente e scoprire alcune delle novità in cantiere. C’è giustamente soddisfazione nelle parole di Ansari che riferisce di un 2022 in cui si è tornati ai livelli pre-pandemici con un volume d’affari di 1,7 miliardi di euro. Cifra che ha fatto recuperare il 99% del valore rispetto allo stesso periodo del 2019. A trainare il settore, per quanto riguardaMed, sono state le “performance elevatissime di Europa e Americhe in cui si è registrato il cosiddetto revenge travel”. Rabeea Ansari, Managing Director ...

La 'Seven Seas Mariner' del gruppo Regent effettuerà tre visite, mentre il 5 settembre arriveranno contemporaneamente '2' ed 'Enchantment of the Seas'. Questi quasi tre mesi ricchi di arrivi ...Per tre volte lo farà invece la 'Seven Seas Mariner' del gruppo Regent, il 5 settembre arriveranno contemporaneamente '2' e 'Enchantment of the Seas'. Quasi tre mesi, pieni di arrivi e ...Per tre volte lo farà invece la 'Seven Seas Mariner' del gruppo Regent, il 5 settembre arriveranno contemporaneamente '2' e 'Enchantment of the Seas'. 'Quasi tre mesi, pieni di arrivi e ...

Club Med lancia la call to action ai clienti per diventare protagonisti ... Media Key

Con l’arrivo dell’estate si aprono molte posizioni per i lavoratori stagionali: occupazione a tempo determinato che poi può trasformarsi in contratti più duraturi. Ecco le offerte delle agenzie Openjo ...Siamo stati nel resort Exclusive Collection della società francese, un concentrato di natura e lusso sostenibile.