Classifica marcatori Serie A | vince Osimhen | podio per Martinez e Dia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il campionato diA è praticamente finito, così come è conclusa la lotta al titolo di capocannoniere. LaA evidenzia un dato evidente:ha vinto a mani basse, proprio come il Napoli nella massima divisione. Seguonodell’Inter e Dia (a sorpresa) della Salernitana. Male Immobile e Vlahovic, nettamente al di sotto delle aspettative. Negativo anche il rendimento di Abraham.A, ladefinitiva Quello che ad inizio stagione sembrava impensabile è divenuto, poco alla volta, un verdetto scontato. Il Napoli ha dominato l’intero campionato diA, assicurandosi la vittoria dello scudetto e il titolo di capocannoniere grazie ad. ...

ASSIST - MAN (MA NON SOLO) Su Snai, la doppia chance gol o assist vede in cima alla "" delle quote praticamente gli stessi giocatori considerati nel mercato dei: Cabral 2.15 (...Liga 2022/23: l'elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo È il centravanti del Barcellona Robert Lewandowski il Pichichi della Liga 2022/23. Il bomber polacco ha ...Per il numero 9 azzurro è il primo successo in carriera nelladella Serie A TIM. "In questa stagione Victor Osimhen ha raggiunto la sua definitiva consacrazione, conquistando il ...

Serie A, la classifica marcatori finale della stagione 2022/23 Calcio in Pillole

Tutti i risultati play-out di Serie C femminile con i marcatori. Chi si è salvato e chi è retrocesso in Eccellenza dopo la disputa degli spareggi ...Ecco la classifica marcatori della Serie A 2022-23, dopo lo svolgimento della 37^ giornata: 26 gol: Osimhen (Napoli, 2 ...