Clan Ferrara-Cacciapuoti | ordinanze di custodia cautelare per 19

(Di lunedì 5 giugno 2023) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e di Castello di Cisterna ed i Finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania hanno eseguito – con il contributo delle rispettive componenti aeree – un’ordinanza di, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta dei Magistrati della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 19 persone (di cui 3 gia’ detenute), gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, violazioni alla normativa sulle armi e sugli stupefacenti e tentato omicidio (tutti aggravati dalle finalita’ di agevolazione del). Le indagini hanno consentito di: documentare, in Villaricca, comune in provincia di Napoli, la perdurante operativita’ del, storicamente ...

'Servirebbe un patto di civiltà tra scetttici e fanatici del clima ', titola Giulianonella ... 'Per ilAgnelli l'Italia è da sempre un parente povero: se ne vergogna non trovanolo alla sua ...Il- Cacciapuoti è ritenuto storicamente legato con quello Nuvoletta di Marano di Napoli e dei Casalesi nel cartello camorristico denominato Nuova famiglia , collegato all'ala corleonese ...Le indagini hanno consentito di: documentare, in Villaricca (NA), la perdurante operatività del- Cacciapuoti, storicamente rientrante (con quello Nuvoletta di Marano di Napoli e dei ...

Villaricca, 19 arresti e sequestri contro il clan Ferrara-Cacciapuoti ilmattino.it

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - 'Sono io, davvero, sono andato in Sardegna per una vacanza, una volta, mi è costata 80-90 mila euro però, quell' anno, ...NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e di Castello di Cisterna ed i Finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania hanno ...