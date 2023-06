Claire Holt | l’attrice di The Originals è incinta per la terza volta

... Getty Images Phoebe Dynevor in LOUS VUITTON Credits: Getty Images Natalia Vodianova in CELINE e gioielli CHOPARD Credits: Getty Imagesa Cannes in un completo arancio sfumato e borsa a ...Fra cui Mélanie Laurent, Joséphine de La Baume, Brice e Regis Abby, Coco Rocha, Jordan Barrett, Baptiste Giabiconi,, Georgia Fowler, Bonnie Chen, Fan Bingbing, Huang Ziqi, Hai Qing, ...... Getty Images Phoebe Dynevor in LOUS VUITTON Credits: Getty Images Natalia Vodianova in CELINE e gioielli CHOPARD Credits: Getty Imagesa Cannes in un completo arancio sfumato e borsa a ...

Claire Holt è incinta: l'attrice aspetta il suo terzo figlio Daninseries