Ciclismo | German Chaves morto mentre si allenava assieme al padre | travolti da un furgone in Colombia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lutto in, ancora una tragedia, l’ennesima, nel mondo del. Il 28enne Germán, tesserato per il Team Sistecrédito, èsisulle strade di casa. Il corridore è stato investito da unera in bici, in coppia con suo, anche lui colpito e deceduto. Un vero e proprio dramma nella giornata di domenica 4 giugno. Il commento della Federazionena: “Chavito lascia un vuoto profondo. E sarà sempre ricordato per la sua professionalità, la disponibilità, la semplicità e la nobiltà d’animo”. Foto: Federazione ciclisticana