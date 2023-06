Ciaccheri | In bocca al lupo a neo assessore Mannarino

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) – “Voglio ringraziare ancora una volta per il lavoro di questi anni Michele Centorrino che è stata una spalla importante per lavorare sul territorio del Municipio Roma VIII. Nello spirito di non lasciare spazio a nessuna attesa nell’avere a disposizione una squadra al pieno delle proprie forze, sono felice di comunicare nella nomina nella giunta di Claudioper le deleghe dell’Ambiente, delle Politiche dei rifiuti e della cura e valorizzazione del Tevere e dell’Almone. “Tre deleghe importanti che oggi hanno bisogno di essere presidiate con il massimo dell’attenzione vista una criticità su cui stiamo lavorando insieme al Campidoglio da affrontare quotidianamente. Faccio il mio inalal neoClaudioche ho già conosciuto nella sua serieta come rappresentante ...