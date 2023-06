Chirurghi | ' crisi vocazionale più acuta in Italia | spaventano contenziosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - "La" nella specialità chirurgica "che riguarda anche altri Paesi in Europa, inè piùper diversi motivi. Il contenzioso legale, civile, penale, amministrativo, rappresenta ormai, per i ragazzi che si affacciano all'idea di diventare, e in particolaregenerali, il primo ostacolo alla scelta. Per questo il 13 giugno porteremo le nostre proposte nella Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica istituita dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ma questo non è l'unico motivo. La retribuzione, di gran lunga la più bassa d'Europa ed eguale ai nostri colleghi medici che hanno infinite responsabilità e fatiche in meno, è il secondo ...