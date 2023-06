Chiesa | il suo gol non basta | ecco cosa è successo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 5 giugno 2023) La rete dinon èta alla Juventus; l’esterno azzurro ha deciso il match con l’Udinese ma non è stata sufficiente per i bianconeri. La stagione 2022/2023 è terminata e il bilancio, per la Juventus, non può essere positivo; i bianconeri hanno deluso sia in campionato (dove non sono mai stati in corsa per il primo posto) sia nelle coppe con l’eliminazione ai gironi di Champions e in semifinale di Europa League e Coppa Italia.(LaPresse)Alla Juventus, in questa stagione, èdi tutto e questo non può non essere tenuto in considerazione; la penalizzazione ha sicuramente avuto un ruolo determinante ma non si può usare come giustificazione per quanto visto. I bianconeri, all’ultima giornata di campionato, affrontavano in trasferta l’Udinese in un match che poteva dire tanto; serviva, infatti, una ...