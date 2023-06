Chiara Ferragni | la foto della figlia Vittoria e il dettaglio che infastidisce i fan | «Lei sì e tu no?»

(Di lunedì 5 giugno 2023)è stata presa di mira da alcuni fan per un nuovo scatto che ha come protagonista la. Lapubblicata su Instagram dall'imprenditrice digitale vede la...

è stata presa di mira da alcuni fan per un nuovo scatto che ha come protagonista la figlia Vittoria . La foto pubblicata su Instagram dall'imprenditrice digitale vede la piccola, con ...ha poi continuato: Leone Luciaconosce per la prima volta una famiglia omogenitoriale: la sua reazione Durante la puntata abbiamo poi assistito all'incontro fra i tre bambini e,...è una delle maggiori imprenditrici digitali di successo nostrane e in occasione del lancio di alcuni suoi nuovi prodotti ha organizzato una mega festa a Forte dei Marmi per ...

Sognando la Ferragni. L'ultimo desiderio di una bambina malata LA NAZIONE

Le due società dell'influencer, Fenice e Tbs Crew, hanno incrementato in maniera considerevole il fatturato nel 2022: i dettagli ...Le due società dell'influencer, Fenice e Tbs Crew, hanno incrementato in maniera considerevole il fatturato nel 2022: i dettagli ...