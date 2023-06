Chiara Ferragni | Ecco Quanto Vale Il Suo Impero! Cifre Da Urlo!

Intervistato dal Corriere della Sera , il marito diha lanciato, sulla questione, una velenosissima stoccata al collega: Alla domanda infatti se fosse preoccupato del suo ritorno ...Vittorio Feltri non smette di sorprendere. Questa volta il direttore editoriale di Libero, contro ogni aspettativa, difende a spada tratta. Attraverso un articolo pubblicato su Libero, il giornalista, noto per il carattere tagliente, ha vuotato il sacco e ha firmato un elogio diretto all'influencer più seguita d'Italia: '...Il marito dinon si è limitato a terminare il discorso alla parola 'orario' (pure se lo avesse concluso lì non avrebbe certo fatto una carezza al collega). Ci ha aggiunto il carico ...

Vittorio Feltri, l'inaspettata difesa di Chiara Ferragni: "In lei mi rivedo" Il Tempo

Vittorio Feltri non smette di sorprendere. Questa volta il direttore editoriale di Libero, contro ogni aspettativa, difende a spada tratta ...Martedì 27 giugno torna la seconda edizione di LOVEMI, l'evento benefico organizzato da Fedez in collaborazione con il comune di Milano, che sarà trasmesso anche su Italia 1 e Mediaset Infinity.